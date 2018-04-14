Лапко и Соболенко сыграют в финале парного разряда турнира в Лугано

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Вера Лапко вышли в финал парного разряда на турнире в швейцарском Лугано (призовой фонд - $250 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В полуфинале белорусский дуэт переиграл американско-польский тандем Эбигейл Спирс/Алисия Росольска - 6:2, 3:6, 10:7. В финале Лапко и Соболенко встретятся с бельгийской парой Кирстен Флипкенс/Элизе Мертенс.
Кроме того, Арина Соболенко сыграет с Мертенс и в решающем поединке одиночного разряда. Одиночный финал мог быть чисто белорусским, но Вера Лапко не сумела переиграть Мартенс в полуфинале. Зато в 1/4 финала она была сильнее Флипкенс.-0-
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