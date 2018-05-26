Легкоатлет Дмитрий Набоков установил новый рекорд Беларуси в прыжках в высоту, предыдущий держался 25 лет

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлет Дмитрий Набоков установил новый рекорд Беларуси в прыжках в высоту, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

На соревнованиях Республиканской универсиады по легкой атлетике в Бресте Дмитрий Набоков преодолел планку с первой попытки на высоте 2 м 36 см. Выступление в секторе получилось уверенным, спортсмен справился с высотой 2 м 32 см, а со второй попытки преодолел планку на отметке 2 м 34 см.

Предыдущий рекорд страны (2 м 34 см) был установлен Андреем Санковичем в мае 1993 года и держался на протяжении 25 лет.

Второе место на универсиаде занял другой известный белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков, показавший результат 2 м 32 см.

В универсиаде победы также одержали известные белорусские легкоатлеты: Алексей Ничипор в толкании ядра (20 м 43 см), в секторе для тройного прыжка выступила Виолетта Скворцова (13 м 95 см), бегунья Эльвира Герман выиграла в финальном забеге на 100 м с барьерами (12,99 сек.). Соревнования в Бресте завершатся 26 мая.-0-