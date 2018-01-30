Легкоатлетический полумарафон планируют провести летом в Бресте

30 января, Брест /Алевтина Черноволова - БЕЛТА/. В Бресте летом текущего года планируется провести первый легкоатлетический пробег "БрестПолуМарафон", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором спорта и туризма Брестского горисполкома Олеся Округ.

Соревнования намечены на 24 июня. Стартуют участники от стен Брестской крепости. Далее их маршрут проляжет по Берестейскому мосту, Варшавскому шоссе, откуда атлеты свернут на бульвар Шевченко, а затем на проспект Машерова. Там атлеты, поравнявшись с областным Центром молодежного творчества, развернутся и по прямой преодолеют дистанцию к месту старта.

На турнир планируется пригласить профессиональных спортсменов и любителей бега из Беларуси и стран ближнего зарубежья. Ожидается, что участниками первого брестского полумарафона станут около 1,5 тыс. человек. "В Бресте живет довольно много любителей бега. Думаем, что благодаря безвизовому режиму полумарафон привлечет немало иностранных атлетов. Например, у нас дружеские отношения с любителями бега из Польши. Подобные турниры способствуют узнаваемости городов за рубежом", - подчеркнула Олеся Округ.

Приверженцам здорового образа жизни и острых ощущений может быть интересен также физкультурно-оздоровительный фестиваль экстремального бега. Его планируется провести в областном центре в августе. В настоящее время в черте города подыскивается подходящая площадка. Еще одним ярким спортивным событием 2018 года обещает стать чемпионат Европы по академической гребле U-23. В Бресте выступят сильнейшие молодые гребцы со всех уголков Старого Света.-0-

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