Лидия Морозова и Лесли Керхове вышли в полуфинал теннисного турнира в Испании

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и Лесли Керхове из Нидерландов вышли в полуфинал парного разряда турнира Mallorca Open в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинальной встрече Морозова и Керхове переиграли сегодня австралийско-украинский тандем Анастасия Родионова / Надежда Киченок - 6:7 (5:7), 7:5, 10:5.

Вечером Виктория Азаренко в 1/8 финала одиночного разряда сыграет с чешкой Люцией Шафаржовой.-0-