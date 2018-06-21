Лидия Морозова и Лесли Керхове вышли в полуфинал теннисного турнира в Испании

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и Лесли Керхове из Нидерландов вышли в полуфинал парного разряда турнира Mallorca Open в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В четвертьфинальной встрече Морозова и Керхове переиграли сегодня австралийско-украинский тандем Анастасия Родионова / Надежда Киченок - 6:7 (5:7), 7:5, 10:5.
Вечером Виктория Азаренко в 1/8 финала одиночного разряда сыграет с чешкой Люцией Шафаржовой.-0-
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