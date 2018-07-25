Лидия Морозова и Вероника Кудерметова не попали в 1/4 финала теннисного турнира в Москве

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и россиянка Вероника Кудерметова не прошли четвертьфинал парного разряда турнира в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусско-российский дуэт в матче 1/8 финала встречался сегодня с хорватско-японской парой Дарья Юрак / Рика Фудзивара и уступил в двух сетах - 4:6, 5:7.

В одиночном разряде этих соревнований белоруска Александра Саснович (42-й номер рейтинга WTA) в первом раунде обыграла шведку Йоханну Ларссон (77) и завтра в поединке за выход в финал сыграет с российской теннисисткой Евгенией Родиной (84).-0-