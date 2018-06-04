"Лидсельмаш" в 4-й раз стал чемпионом Беларуси по мини-футболу

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Лидсельмаша" в четвертый раз стали чемпионами Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидская команда отлично провела финальную серию за золотые медали 29-го национального первенства против гомельского ВРЗ. В первой игре дружина Виктора Тарчило победила в гостях со счетом 3:1, затем с таким же результатом победила у себя дома, а в третьей встрече в Гомеле одолела соперников в серии послематчевых пенальти. Основное время матча завершилось вничью - 3:3, в овертайме соперники обменялись голами, а пенальти лучше исполнили лидчане - 5:4. До этого "Лидсельмаш" становился чемпионом страны в 2012, 2015 и 2016 годах.

В серии за бронзу минская "Столица" дважды переиграла оршанский "Витэн" - 6:3 (дома) и 3:2 (в гостях).

Лучшим бомбардиром завершившегося первенства стал Андрей Скварчевский из минского "Дорожника", забивший 35 мячей.

"Дорожник" является самым титулованным клубом страны - подопечные Валерия Досько 6 становились обладателями золотых медалей (1999, 2002-2006). По 3 титула в активе оршанского "Витэна", столичных клубов МАПИД и "Менск", дважды золото брали "Столица" и минский "Симург".-0-