"Лидсельмаш" выиграл второй матч за золото чемпионата Беларуси по мини-футболу

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменам "Лидсельмаша" осталось добыть одну победу, чтобы в четвертый раз стать чемпионами Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня во втором поединке финальной серии за золото лидчане обыграли на своей площадке гомельский ВРЗ со счетом 3:1. В первой игре, состоявшейся в Гомеле, "Лидсельмаш" выиграл с таким же результатом и ведет 2-0 в серии до трех побед. Следующий матч пройдет 2 июня в гомельском спорткомплексе "Локомотив".
Обладателями бронзовых медалей 29-го чемпионата Беларуси по мини-футболу стали спортсмены минского клуба "Столица", победившие оршанский "Витэн".-0-
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