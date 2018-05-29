"Лидсельмаш" выиграл второй матч за золото чемпионата Беларуси по мини-футболу

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменам "Лидсельмаша" осталось добыть одну победу, чтобы в четвертый раз стать чемпионами Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором поединке финальной серии за золото лидчане обыграли на своей площадке гомельский ВРЗ со счетом 3:1. В первой игре, состоявшейся в Гомеле, "Лидсельмаш" выиграл с таким же результатом и ведет 2-0 в серии до трех побед. Следующий матч пройдет 2 июня в гомельском спорткомплексе "Локомотив".

Обладателями бронзовых медалей 29-го чемпионата Беларуси по мини-футболу стали спортсмены минского клуба "Столица", победившие оршанский "Витэн".-0-