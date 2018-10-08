"Лидсельмаш" вышел в элитный раунд квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Лидсельмаша" пробились в элитный раунд квалификационного турнира Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном матче основного этапа квалификации чемпионы Беларуси проиграли казахстанскому "Кайрату" из Алматы с сухим счетом 0:6. До этого в турнире команд группы 4 в косовской Приштине команда Виктора Тарчило обыграла местный клуб "Феникс" - 3:2, а в стартовом поединке уступила с таким результатом португальскому "Спортингу" из Лиссабона.

Итоговое положение: "Кайрат" - 9 очков, "Спортинг" - 6, "Лидсельмаш" - 3, "Феникс" - 0.

Перед жеребьевкой, которая пройдет 12 октября в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, спортсмены "Лидсельмаша" посеяны в третью корзину вместе с семью клубами: "Халле-Гойк" (Бельгия), "Экономац" (Сербия), "Сибиряк" (Россия), "Aква & Sапоне" (Италия), "Ново Вриеме" (Хорватия), "Рекорд" (Польша), "Витис" (Литва). В первой по силе корзине оказались: "Бенфика" (Португалия), "Интер Мовистар" (Испания), "Газпром-Югра" (Россия), "Кайрат" (Казахстан), во второй - "Барселона" (Испания), "Эра-Пак" (Чехия), "Добовец" (Словения), "Спортинг" (Португалия).

В элитном раунде отборочного турнира 16 команд разделятся на четыре группы, победители которых получат право в апреле 2019 года сыграть в решающем этапе - "Финале четырех".

Тем временем на чемпионате Беларуси по мини-футболу состоялись встречи 4-го тура, в котором лидчане не играли. Вперед вышел оршанский "Витэн", сыгравший в гостях вничью с "Борисовом-900" - 3:3. Результаты других встреч: "Охрана-Динамо" (Минск) - "Дорожник" (Минск) - 0:1, "БЧ" (Гомель) - "Столица" (Минск) - 2:4, ЦКК (Светлогорск) - "Гранит" (Микашевичи) - 4:4, ВРЗ (Гомель) - "УВД-Динамо" (Гродно) - 4:2, "Брест" - "Территория" (Минск) - 3:1, "Щучин" - "Динамо-БНТУ" (Минск) - 4:9. После четырех игр у "Витэна" 10 очков, на балл меньше набрали ВРЗ, "Дорожник", "Столица" и "Лидсельмаш", который провел три матча, одержав три виктории.-0-