Лионель Месси подтвердил рождение третьего сына

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси подтвердил на своей странице в Instagram информацию о рождении третьего сына. Малыша они с супругой Антонеллой назвали Чиро.
Ранее "Барселона" сообщала, что Месси пропустит субботний матч против "Малаги" по личным причинам.
До этого в семье футболиста рождались сыновья Тиаго (в 2012 году) и Матео (2015).
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