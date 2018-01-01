Любители здорового образа жизни встретили Новый год на беговой дорожке

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любители здорового образа жизни из клуба "Виктория" встретили Новый год на беговой дорожке, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы пробега.

Старт состоялся у Дворца спорта 31 декабря в 23.30. Финиш - у новогодней елки у Дворца спорта в 0.30 минут 1 января. Участники преодолели дистанцию 8,5 км. Маршрут забега был организован по пешеходной и велодорожке по проспекту Победителей с разворотом на площади Государственного флага.

Для всех любителей здорового образа жизни, кто принял участие в забеге, организаторы предоставили комфортные условия: раздевалки, пункты обогрева и специальные призы на финише.

Забег в ночь с 31 декабря на 1 января прошел при поддержке Министерства спорта и туризма, Белорусской федерации легкой атлетики.-0-