29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшего спортсмена и тренера 2017 года назвали в ДОСААФ Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе оборонного общества.

В номинации "Тренер ДОСААФ 2017 года" лучшим признан Александр Липай, который является тренером секции по ракетомодельному спорту Гродненской областной организационной структуры ДОСААФ. Его воспитанник Кирилл Жабровец в 2017 году занял второе место на чемпионате Европы, победил на чемпионате Беларуси и стал третьим на этапе Кубка мира. Ряд юных спортсменов под руководством Александра Липая становились призерами республиканских соревнований.

Лучшим спортсменом ДОСААФ 2017 года стал мастер спорта международного класса по радиоспорту Сергей Шведко (скоростная радиотелеграфия), в уходящем году на чемпионате мира он завоевал четыре золотые медали.

В 2017 году спортсмены ДОСААФ приняли участие в 35 чемпионатах, Кубках мира и Европы по техническим и авиационным видам спорта и завоевали 219 медалей, в том числе 92 золотые, 71 серебряную и 56 бронзовых. В нынешнем году проведено 107 республиканских соревнований, в оборонном обществе развивают 22 вида спорта, в которые входят 60 спортивных дисциплин.-0-