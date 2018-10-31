Лучшие бегуны посоревнуются в кроссе на склонах горнолыжного комплекса под Гродно

31 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лучшие бегуны страны посоревнуются в кроссе на склонах горнолыжного комплекса под Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Парк активного отдыха "Коробчицкий Олимп" под Гродно 3 ноября примет чемпионат и первенство Беларуси по легкоатлетическому кроссу.

В программу турнира для мужчин и женщин различных возрастных категорий включены дистанции на 8, 6, 4, 3, 2, 1,5 и 1 км. Все они будут проходить по кругу в 1 км. Ожидается около 300 участников со всех регионов страны.

"Склоны горнолыжного комплекса в последние годы все чаще привлекают легкоатлетов. Традицией стали здесь и встречи тех, кто бегает кроссы. К организации трассы подходят творчески: она каждый раз новая. Пересеченная местность, перепады высот позволяют сделать забеги интересными и для зрителей, и для самих атлетов. Кроме того, развитая инфраструктура делает проведение соревнований комфортным", - рассказала заместитель главного судьи соревнований Галина Артюшевская. Она подчеркнула, что чемпионат регулярно собирает лучших бегунов страны.

Забег на 1,5 км будет посвящен памяти знаменитых гродненских тренеров Владимира и Иванны Храмовых. По результатам, показанным именно на этой дистанции, будет сформирована отдельная белорусская команда для участия в чемпионате Европы. Континентальное первенство состоится в декабре в Нидерландах.

Кроме того, в программу чемпионата включена эстафета 5х1 км, для победителей которой учреждены призы управления спорта туризма Гродненского облисполкома.-0-