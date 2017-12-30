Лучших яхтсменов года определили в Беларуси

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске выбрали победителей премии "Яхтсмен года Беларуси - 2017". На главные награды претендовали как профессионалы, так и любители, участники белорусских и международных регат, матчевых гонок, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этом году общественная премия вручалась по семи номинациям. Сразу в двух - "Яхтсмен года" и "Экипаж года" - победителем стал Александр Мартыненко со своей командой. Они выступали в международной гонке Minsk Match Cup 2017, заняли первое место в матчевых гонках Кубка Beneteau 2017 и являются победителями регаты "Лістапад" на Минском море.

Премию "Яхтсменка года" получила Екатерина Василевич за победу в летней регате класса Open 800 и участие в открытом чемпионате Москвы и регатах в Турции, Балтийском море, Греции.

"Лучшим событием белорусского яхтинга" названо проведение Кубка школы Beneteau 2017 - серии матчевых гонок яхтенного центра Beneteau, которые проходили в Беларуси еженедельно на протяжении трех месяцев.

Премия "За верность парусному спорту" вручена мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру БССР, который подготовил участников Олимпийских игр, чемпионов мира и Европы, тренеру РЦОП по парусному спорту Юрию Фершалу.

Премия "Яхтсмен года Беларуси" объединяет школы, яхтенные организации, профессиональных спортсменов и любителей парусного спорта. Инициатором премии выступает Международный яхтенный центр (IYC), а кандидатами в каждой номинации являются яхтсмены любители и профессионалы, которые показали в текущем году высокие результаты, активно развивают парусное движение в Беларуси и представляют страну в составе экипажей на крупнейших мировых регатах.-0-