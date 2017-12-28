Лучших спортсменов области чествовали в Бресте

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском облисполкоме сегодня состоялась церемония чествования спортсменов региона, которые в 2017 году завоевали медали на официальных международных соревнованиях, передает корреспондент БЕЛТА.

На праздничный прием в облисполком приглашены около 50 спортсменов, которые показали высокие результаты на международных стартах. Представители Брестской области становились победителями и призерами турниров по волейболу, хоккею на траве, фехтованию, гребле, таэквондо, легкой и тяжелой атлетике, велоспорту, плаванию, дзюдо и пулевой стрельбе. В торжественной обстановке триумфаторов и тренеров поздравили местные власти, представительство Национального олимпийского комитета в Брестской области, ветераны спорта, многочисленные спонсоры.

Со словами благодарности за их заслуги к спортсменам региона обратился заместитель председателя облисполкома Олег Величко. Он отметил, что атлетам оказывается всесторонняя поддержка для подготовки и участия в соревнованиях. "Спорт высоких достижений требует больших усилий и таланта. Своими успехами спортсмены прославляют нашу страну, создают ей имидж. Они подают пример для подражания молодежи в приверженности здоровому образу жизни", - подчеркнул вице-губернатор.

По словам начальника управления спорта и туризма облисполкома Николая Глушени, нынешний год был удачным для спортсменов Брестской области. Они завоевали на четверть больше медалей, чем в 2016-м. Семь человек подтвердили звание мастера спорта международного класса, еще 92 спортсмена стали мастерами спорта Беларуси.

"На достигнутом останавливаться не собираемся, нужно стремиться к большему. С учетом того, что в 2019 году в Минске пройдут II Евроигры, мы определили 30 перспективных спортсменов, которым будем максимально оказывать содействие во время подготовки к этому турниру", - рассказал Николай Глушеня. Еще одним значимым событием для представителей области он назвал чемпионат Европы U-23 по академической гребле, который пройдет в сентябре 2018 года в Бресте.-0-

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