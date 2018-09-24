Лука Модрич признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне прошла церемония вручения призов лучшим футболистам мира - The Best FIFA Football Awards 2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лучшим игроком планеты по версии ФИФА признан вице-чемпион мира хорват Лука Модрич из мадридского "Реала". Его конкурентами на финишной прямой были португалец Криштиану Роналду из туринского "Ювентуса" и египтянин Мохаммед Салах из английского "Ливерпуля" Самым успешным голкипером назван бельгиец Тибо Куртуа из "Реала".

Лучшей футболисткой мира стала лмдер бразильской сборной Марта. Среди тренеров мужских команд лучшим назван наставник чемпиона мира сборной Франции Дидье Дешам.

Приз имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол получил египетский форвард Мохамед Салах.-0-