Мадридский "Атлетико" в третий раз выиграл Суперкубок УЕФА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мадридского "Атлетико" стали обладателями Суперкубка УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче, состоявшемся в Таллине, счет был открыт уже на первой минуте - фланговый проход форварда "Атлетико" Диего Косты завершился эффектным голом. Через 25 минут Карим Бензема замкнул верховую подачу и сравнял результат - 1:1. После перерыва соперники еще раз обменялись голами - сначала капитан "Реала" Серхио Рамос реализовал пенальти, а затем Диего Коста оформил свой голевой дубль - 2:2. В дополнительное время футболисты "Атлетико" еще дважды поразили ворота соперников после точных ударов Сауля Нигеса и Коке - 4:2.

Это третий Суперкубок "Атлетико", предыдущие были завоеваны в 2010 и 2012 годах.-0-