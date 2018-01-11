Максим Мирный вышел в полуфинал парного разряда на турнире в Окленде

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филип Освальд вышли в полуфинал парного разряда на турнире в новозеландском Окленде (призовой фонд - $501,3 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом раунде соревнований Мирный и Освальд обыграли британско-новозеландский дуэт Доминик Инглот / Маркус Даниэлл - 6:3, 3:6, 10:8, а сегодня должны были встретиться с аргентинско-уругвайской парой Орасио Себальос / Пабло Куэвас, но соперники снялись с турнира. Теперь в матче за выход в финал Максим Мирный и Филип Освальд сыграют с еще одним интернациональным тандемом Майкл Винус (Новая Зеландия) / Равен Клаасен (ЮАР).

На турнире серии "Челленджер" в австралийской Канберре белорус Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо пробились в финал, победив австралийца Стивена де Ваарда и Бена Маклахлана из Японии - 6:4, 7:6 (7:5). В решающем матче соперниками белорусско-чилийской пары будут Йонатан Эрлих (Израиль) и Дивиж Шаран (Индия).

В австралийском Хобарте белоруска Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова пробились в полуфинал парного разряда, одолев сегодня румынско-украинский дуэт Ралука Олару / Ольга Савчук - 6:1, 7:5.-0-