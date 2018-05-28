Мастера пляжного футбола БАТЭ победно стартовали на EWC

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В португальском Назаре сегодня начался Еuro Winners Cup (EWC) - главный клубный турнир Старого Света по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Семикратный чемпион Беларуси борисовский БАТЭ в своем первом матче предварительной группы F уверенно переиграл греческий клуб "Кефаллиния" со счетом 5:2. В этой игре хет-трик оформил российский легионер Владислав Аксенов. Во вторник, 29 мая, борисовчане встретятся с молдавским клубом "Джокер-Торнадо", который сегодня крупно проиграл испанскому "Мелистару" - 2:11. В заключительном туре первого этапа 30 мая команда Александра Даниленко сыграет с испанской дружиной.

В 1/8 финала выйдут по два лучших клуба из семи групп.-0-