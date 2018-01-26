Мастера ушу из Беларуси, России и Казахстана разыграют награды турнира памяти Дмитрия Гвишиани

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно 27-28 января пройдет XIII Международный турнир по ушу (саньда) памяти курсанта Военной академии Беларуси Дмитрия Гвишиани. В нем планируется участие более 200 спортсменов из Беларуси, России и Казахстана, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Минской областной федерации ушу Сергей Пантюхов.

Соревнования примет универсальный спортивный зал Молодечненского спортивно-развлекательного центра (ул. Великий Гостинец, 102). "Предстоящий турнир пройдет в лично-командном формате. Судя по уже поданным и подтвержденным заявкам, он будет весьма представительным. В составах команд - обладатели наград чемпионатов мира и Европы, мастера спорта международного класса. Их уровень мастерства позволяет рассчитывать на зрелищные и интересные для зрителей поединки", - отметил Сергей Пантюхов.

Он также рассказал, что в целом к участию в соревнованиях приглашаются члены международных организаций по ушу, региональных структурных подразделений Белорусской федерации ушу, вузов, физкультурно-спортивных клубов и др. Турнир проводится среди юношей и девушек (12-14 лет), юниоров и юниорок (15-17 лет) и взрослых спортсменов (18 лет и старше). Старшие участники разыграют 15 комплектов наград. Мужчины определят сильнейших в весовых категориях 56, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 и свыше 90 кг, женщины - 48, 52, 56, 60, 65 и свыше 65 кг. В юниорской части соревнований будет разыграно 16 медальных комплектов, среди младших участников - 17. Каждой команде предоставлено право выставить не более трех человек в одной весовой категории. Взвешивание и жеребьевка намечены на сегодня. Бои 1 и 2 круга пройдут 27 января. В заключительный день, 28 января, состоятся бои 3 и 4 круга, а также медальные поединки.

Направление саньда в ушу - вид современного спортивного единоборства. Соперники в нем проводят поединки в полный контакт в защитной экипировке.

Общее руководство предстоящим турниром в Молодечно осуществляет Министерство спорта и туризма. Организуют спортивное мероприятие управление спорта и туризма Миноблисполкома, отдел образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома, Белорусская федерация ушу и Минская областная ДЮСШ "Олимпик - 2011".

Молодеченский турнир посвящен памяти курсанта Военной академии Беларуси Дмитрия Гвишиани. В конце лета 1999 года он вместе с сокурсниками возвращался к месту учебы на поезде сообщением Брест-Минск. В пути тепловоз поезда внезапно загорелся, молодые люди приняли активное участие в тушении пожара и эвакуации пассажиров. В борьбе с огненной стихией курсант Гвишиани получил сильные ожоги, попав под струю горящего дизельного топлива из бака тепловоза. В ночь с 31 августа на 1 сентября он скончался и впоследствии был посмертно награжден орденом "За личное мужество". Одним из увлечений Дмитрия был такой вид спорта, как ушу.-0-