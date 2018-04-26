Матч "Динамо" - "СКА-Нева" стал самым продолжительным в истории российского хоккея

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Петербургские клубы "Динамо" и "СКА-Нева" провели самый продолжительный матч в истории российского хоккея, сообщают информагентства.
Поединок финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги между командами начался 25 апреля в 19.30 и завершился 26 апреля в 2.30. В общей сложности хоккеисты провели на льду 163 минуты и 36 секунд.
Победу в матче одержала команда "СКА-Нева" со счетом 4:3.
Матч между "СКА-Нева" и "Динамо" стал также пятым по продолжительности в истории мирового хоккея. Рекордсменами остаются "Сторхамар" и "Спарта", которые в 2017 году на чемпионате в Норвегии провели на льду 217 минут и 14 секунд. Итоговую победу со счетом 2:1 одержал "Сторхамар".-0-
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