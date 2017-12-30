Мелитина Станюта уверена в успехе белорусских гимнасток на II Евроиграх

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известная белорусская спортсменка Мелитина Станюта уверена в успехе отечественных гимнасток на II Европейских играх в Минске. Об этом она рассказала в интервью пресс-службе дирекции Евроигр-2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Все крупные соревнования, которые организовывают в Беларуси, проходят успешно. Об этом можно судить хотя бы по чемпионату Европы по художественной гимнастике 2015 года. В "Минск-Арене" были полные трибуны. Уверена, что белорусские гимнастки на Евроиграх в 2019 году покажут высокий результат. Желаю, чтобы все получилось у нашей перспективной спортсменки Алины Горносько. Она талантлива, ей пришлось уже перенести тяжелую травму колена, знаю по себе, как сложно возвращаться после операции. Это всегда тяжело, особенно когда ты только начинаешь показывать высокие результаты", - отметила Мелитина Станюта.

Известная гимнастка, завершившая профессиональную карьеру после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, также выразила желание принять участие в гала-шоу художественной гимнастики на Евроиграх. "Выступить в качестве спортсменки на домашних Европейских играх было бы здорово, но пришлось бы потратить на подготовку еще достаточно много времени и сил. Вот если бы Евроигры проходили в 2018 году, то я бы еще поучаствовала в них. В 2019-м могу принять участие разве что в рамках какого-нибудь гала-шоу. Можем даже вместе с NaviВand выступить с номером под песню "Рэчанька", - рассказала Мелитина Станюта.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта. Атлеты разыграют 189 комплектов наград в 23 спортивных дисциплинах.-0-