Международная федерация тяжелой атлетики утвердила новые весовые категории

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) утвердил новые весовые категории, в которых будут соревноваться атлеты на крупных международных турнирах. Такую информацию распространила пресс-служба IWF, сообщает БЕЛТА.

На национальных и международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и континентов, мужчины и женщины будут соревноваться в 10 весовых категориях. У мужчин это до 55 кг, 61 кг, 67 кг, 73 кг, 81 кг, 89 кг, 96 кг, 102 кг, 109 кг и свыше 109 кг. У женщин - до 45 кг, 49 кг, 55 кг, 59 кг, 64 кг, 71 кг, 76 кг, 81 кг, 87 кг и свыше 87 кг.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио и мужчины, и женщины разыграют в тяжелой атлетике награды в семи весовых категориях. Олимпийскими стали категории до 61 кг, 67 кг, 73 кг, 81 кг, 96 кг, 109 кг и свыше 109 кг - у мужчин. У женщин в программу Игр не вошли выступления в категории до 45 кг и 81 кг.

Решение исполкома должен ратифицировать конгресс IWF, который состоится 6 июля в Ташкенте. В столице Узбекистана 7 июля стартует также юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике.-0-