Международный фестиваль гиревого спорта пройдет в Минске 28 июля

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIX Международный фестиваль гиревого спорта и Открытый кубок графа Кароля Гуттен-Чапского в нетрадиционных номинациях пройдут 28 июля в столичном парке Тиволи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

"Фестиваль проводится ежегодно, он собирает большое количество достойных спортсменов из разных областей Беларуси, а также стран ближнего зарубежья. Конечно же, мероприятие привлекает и много зрителей. Уверены, этот год не станет исключением, поскольку посмотреть на гиревое жонглирование и стать свидетелями рекордов - все это будет возможно на фестивале", - отметили в администрации Фрунзенского района, которая традиционно оказывает поддержку мероприятию.

Программа события включает установку новых силовых рекордов "всех времен и народов" (абсолютные, мировые, исторические рекорды в гирях), соревнование в абсолютном зачете. Победителей ждут кубки, медали и диплом, а зрителей - незабываемое шоу.

Торжественное открытие состоится в 12.30 на крытой сценической площадке. Вход свободный.-0-