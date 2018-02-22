Международный спортивный суд лишил россиян бронзы в керлинге на ОИ

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Международный спортивный суд (CAS) лишил российских керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову бронзовой награды в миксте на зимних Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится в пресс-релизе суда, сообщает БЕЛТА.
Такое решение принято после положительной допинг-пробы на мельдоний Александра Крушельницкого. Расследование дела российского атлета продолжается и находится под контролем МОК.
На зимних Играх в Пхенчхане зафиксировано уже три случая положительных допинг-проб. Ранее из-за запрещенных препаратов в организме Олимпиаду покинули японский атлет и хоккеист сборной Словении.-0-
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