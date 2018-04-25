Международный турнир по хоккею World Selects Invitational стартует в Минске

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный турнир по хоккею среди World Selects Invitational стартует сегодня в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

В матчах, которые состоятся на ледовых площадках Дворца спорта и спортшколы БФСО "Динамо", сыграют игроки 2004-2005 годов рождения из Беларуси, Швеции, России, Казахстана, Чехии, Финляндии, Канады, США. Хозяева соревнований будут представлены двумя командами из спортшкол "Юности" и "Динамо". Матчи пройдут на протяжении пяти дней, итоги соревнований будут подведены 29 апреля.

"Проведение турнира World Selects Invitational стало возможным благодаря сотрудничеству хоккейной школы "Динамо", федерации хоккея Беларуси с организацией Legacy Global Sports, которая уже десять лет проводит международные хоккейные турниры по всему миру. Участие в этом проекте имеет большое значение для юношеского хоккея в Беларуси. Тренеры получают возможность быть в курсе новейших методик подготовки, а молодые хоккеисты нарабатывают важный опыт международных соревнований", - отметили в ФХБ.-0-