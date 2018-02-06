"Минская лыжня" соберет более 3 тыс. участников

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На зимнем спортивном празднике "Минская лыжня" ожидается более 3 тыс. участников, сообщил журналистам первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Лыжная трасса подготовлена неплохо. После мороза выпал свежий снег, что создает на трассе еще более комфортные условия. Уже состоялась встреча с городскими службами, которые будут задействованы в празднике спорта. Уверен, всем участникам лыжни не придется скучать. Будут организованы и пункты питания, и зоны развлечения. Всего 10 февраля на Минской лыжне ожидаем более 3 тыс. участников", - рассказал первый заместитель министра.

Лыжная трасса в микрорайоне Веснянка, рядом с комплексом футбольных полей, в последние годы является одним из самых популярных мест здорового образа жизни у минчан. К вечеру здесь всегда достаточно любителей лыжных пробежек, в том числе представителей старшего поколения. "Живем недалеко от комплекса в Веснянке и часто приходим сюда покататься. Сегодня, правда, не вся семья, только мы с дочкой. Нам нравится, как здесь устроена трасса, снег быстро не тает даже в теплую погоду. Готовимся к старту в субботу. Стараемся не пропускать ни одного крупного турнира", - рассказывает учительница русского языка Мария.

В спортивном празднике "Минская лыжня" 10 февраля примут участие в лыжных эстафетных гонках команды облисполкомов и Минского горисполкома, силовых министерств и ведомств. В массовых стартах - участники, зарегистрировавшиеся на официальном сайте Республиканского учебно-методического центра физического воспитания населения до 8 февраля 2017 года.-0-