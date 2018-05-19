Минские "Цмокi" дважды обыграли "Борисфен" в финальной серии чемпионата Беларуси

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" близки к десятому подряд титулу чемпионов Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В двух домашних поединках финальной серии за золото национального первенства подопечные Александра Крутикова без проблем переиграли могилевский "Борисфен", который впервые пробился в финал. В первой игре "драконы" выиграли с перевесом в 40 очков - 98:58, а сегодня победили со счетом 100:86. Для завоевания очередного золота минчанам осталось выиграть всего один поединок.

В серии за 3-е место баскетболистам "Гродно-93" также осталось одержать лишь одну викторию. Гродненская команда на своей площадке уже дважды переиграла витебский "Рубон" - 110:79 и 98:73.

В женском первенстве тоже доминируют "Цмокi", два раза победившие в решающей серии "Горизонт" - 75:63 и 73:47. Сегодня женская команда "драконов" может оформить свое второе кряду чемпионское звание.-0-