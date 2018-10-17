Минские "Цмокi" победили на старте Кубка ФИБА-Европа

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" победно стартовали в первом групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом туре соревнований группы В чемпионы Беларуси сегодня принимали на своей площадке бельгийский клуб "Монс-Эно" и выиграли со счетом 89:82 (19:19, 23:20, 31:24, 16:19).

В следующем матче 24 октября минские "драконы" сыграют на выезде с болгарским "Балканом", который сегодня встречается в гостях с кипрским АЕКом.

По итогам первого этапа в следующий выйдут по две лучшие команды из 8 групп. На второй групповой стадии к ним присоединятся 8 клубов из Лиги чемпионов.

Подопечные Александра Крутикова начинали еврокубковый сезон в квалификации Лиги чемпионов, но уступили по сумме двух встреч польскому клубу "Торунь" - 61:87 (в гостях) и 90:73 (дома). После этого "Цмокi" неудачно стартовали в Единой лиге ВТБ, проиграв у себя дома еще одной польской команде - "Зелена Гура" (71:88), а также казахстанской "Астане" (86:93). В третьем подряд домашнем поединке "банковского" турнира минчане 20 октября примут "Нижний Новгород".-0-