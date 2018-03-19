Минский ФК "Крумкачы" не сыграет в высшей лиге чемпионата Беларуси 2018 года

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный арбитраж ассоциации "Белорусская федерация футбола" на своем сегодняшнем заседании не удовлетворил ходатайство минского ФК "Крумкачы" по поводу приема их документов по лицензированию для участия в высшей лиге чемпионата Беларуси 2018 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе АБФФ.
Таким образом, "вороны" не смогут принять участие в элитном дивизионе национального первенства этого года. Согласно регламенту чемпионата страны, в высшей лиге их заменит другой столичный клуб - "Торпедо", который в прошлом сезоне занял 3-е место в первой лиге чемпионата Беларуси.
Где в текущем году будут играть "Крумкачы", пока неизвестно, но в любом турнире они начнут выступления с дефицитом в 5 очков, которые сняты за различные нарушения, допущенные клубом в прошлом сезоне.
Очередной, 28-й чемпионат Беларуси среди команд высшей лиги стартует 30 марта, а завершится 2 декабря. В соревнованиях примут участие 16 команд, которые проведут классический двухкруговой турнир - матчи дома и в гостях.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4086 BYN
|2.413 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9636 BYN
|1.965 BYN
|1.967 BYN
|RUB
|3.4116 BYN
|3.4 BYN
|3.41 BYN