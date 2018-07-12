Минское "Динамо" и солигорский "Шахтер" уверенно победили на старте футбольной Лиги Европы

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы успешно провели сегодня стартовые поединки первого квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты минского "Динамо" играли в гостях у ирландского "Дерри Сити" и открыли счет уже на 2-й минуте после гола хорватского легионера Нино Галовича. Во втором тайме Владимир Хващинский установил окончательный результат - 2:0.

Солигорский "Шахтер" также на выезде соперничал с валлийской командой "Коннас-Ки" и в первом тайме дважды поразил ворота хозяев. На 21-й минуте отличился Макс Эбонг, а через 13 минут его почин поддержал Элис Бакай. После перерыва Михаил Шибун забил третий мяч, а незадолго до финального свистка хозяева сократили разрыв, реализовав пенальти, - 3:1 в пользу белорусской дружины.

Ответные поединки белорусские клубы проведут на своих полях 19 июля, причем минчане планируют сыграть на обновленном стадионе "Динамо".

Еще один представитель Беларуси в Лиге Европы, обладатель Кубка страны брестское "Динамо", начнет выступление с 2-го раунда квалификации. 26 июля брестчане примут греческий "Атромитос" на своем поле, а 2 августа сыграют в Афинах.

В главном клубном турнире Старого Света Лиге чемпионов борисовский БАТЭ стартует с 2-го круга. Соперником борисовчан будет победитель пары 1-го квалификационного раунда ХИК (Финляндия) - "Викингур" (Фарерские острова). Их первая встреча завершилась гостевой победой финской команды со счетом 2:1. Ответная игра пройдет 17 июля в Хельсинки.-0-

Фото из социальных сетей