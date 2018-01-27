Минское "Динамо" победило футболистов "Жальгириса" в первом спарринге межсезонья

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряные призеры чемпионата Беларуси футболисты минского "Динамо" успешно начали игровую программу межсезонья, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на поле ФК "Минск" динамовцы переиграли в своем первом спарринге каунасского "Жальгириса" со счетом 2:1. Все голы в этой встрече были забиты в первой половине игры. На 9-й минуте минчан вывел вперед Александр Хващинский, через 10 минут литовские футболисты сравняли счет, на 20-й минуте новобранец минчан Александр Макась забил победный мяч. Макась мог оформить голевой дубль, но незадолго до перерыва не реализовал пенальти. Следующий контрольный матч подопечные Сергея Гуренко проведут 3 февраля против футболистов "Витебска".

Обладатель бронзы солигорский "Шахтер" сегодня отправился на первый тренировочный сбор, который пройдет на Кипре. В выездном списке нет двух ведущих игроков из прошлогоднего состава - Эдгара Олехновича и Николая Януша. Отсутствует и 19-летний форвард Виталий Лисакович, который до конца мая отдан в аренду одному из лучших хорватских клубов загребскому "Динамо".

Футболисты "Гомеля" разгромили сегодня представителя второй лиги речицкий "Спутник" - 6:1, минские "Крумкачы" уступили бобруйской "Белшине", выступающей в первой лиге - 1:2, жодинское "Торпедо-БелАЗ" минимально уступило "Витебску" - 0:1, а дебютант элитного дивизиона столичный "Луч" проиграл могилевскому "Днепру" со счетом 2:3.-0-