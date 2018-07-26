Минское "Динамо" победило в матче 2-го раунда квалификации футбольной Лиги Европы

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" одержало победу в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступая в гостях у словацкого клуба "Дунайска Стреда", минчане открыли счет на 24-й минуте после удара Романа Бегунова. Через 15 минут хозяева остались в меньшинстве, но вскоре сравняли результат, реализовав пенальти. После перерыва Александр Макась вновь вывел гостей вперед, а перед самым финальным свистком Урош Николич установил окончательный результат - 3:1 в пользу "Динамо".

Солигорский "Шахтер" принимал у себя дома польский "Лех" и сыграл вничью 1:1. Хозяева вышли вперед в начале второго тайма, когда отличился Элис Бакай. Удержать победу горняки не смогли, пропустив мяч на 89-й минуте встречи.

Брестское "Динамо" также у себя дома одолело "Атромитос" с результатом 4:3. В этой игре брестчане вели 4:0 на 70-й минуте, но затем умудрились пропустить 3 мяча. В этой игре полузащитник "Динамо" Павел Савицкий оформил хет-трик.

Ответные поединки за выход в 3-й отборочный раунд Лиги Европы все белорусские клубы проведут 2 августа. Днем ранее, 1 августа борисовский БАТЭ в Хельсинки встретится с финским ХИКом в квалификации Лиги чемпионов. 25 июля в Борисове соперники разошлись миром — 0:0.-0-