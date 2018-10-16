Минское "Динамо" потерпело седьмое поражение подряд в чемпионате КХЛ

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" потерпели 7-е поражение подряд в матчах чемпионата КХЛ, уступив на своей площадке московским одноклубникам со счетом 1:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Динамо-Минск" - "Динамо" (Москва) - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Минск. "Минск-Арена". 9194 зрителя.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Уиркош - Осипов, С.Костицын - Хауден - Пулккинен; Хенкель - Лисовец, Буйницкий - Ковыршин - А.Костицын; Евенко - Хохлов, Казионов - Китаров - Степанов; Дроздов - Волков - Когалев; Знахаренко, Бовбель.

"Динамо" (Москва): Бочаров (Еременко); Койвисто - Вишневский, Кагарлицкий - Шипачев - Тарасов; Волков - Никулин, Алексеев - Индрашис - Макаров; Зайцев - Пепеляев, Брюквин - Игумнов - Сидляров; Моисеев - Панкратов - Кулемин; Меньшиков, Муранов.

Шайбы: 1:0 - Осипов (Хохлов, 28.32), 1:1 - Шипачев (34.37), 1:2 - Индрашис (Алексеев, 54.45), 1:3 - Алексеев (Сидляров, Индрашис, 58.21).

Броски: 21 - 27.

Штраф: 8 - 12.

Встреча с москвичами завершала очередную домашнюю серию "зубров", и они очень хотели порадовать своих болельщиков хорошей игрой и победой. К этому же стремились и гости, которые выступают также неудачно, в связи с чем в команде недавно произошла смена тренера. Место Владимира Воробьева в начале октября занял опытнейший наставник Владимир Крикунов, в разные годы работавший в минском "Динамо" и сборной Беларуси.

Оба сегодняшних соперника стремились как можно быстрее открыть счет, поэтому игра сразу пошла на встречных атакующих курсах. Однако в первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб. Это случилось только в середине второй трети матча, когда ворота гостей поразил Денис Осипов.

Минчане продолжали атаковать, гости не собирались сдаваться, и вскоре Вадим Шипачев сравнял счет - 1:1.

В третьем периоде москвичи вышли вперед, когда Микс Индрашис воспользовался ошибкой хозяев в обороне. Минчане пытались догнать соперников, заменив вратаря шестым полевым игроком, но получили шайбу в пустые ворота - 1:3.

После 18 проведенных игр у команды Горди Дуайера осталось 11 очков. Она занимает 12-е, последнее место в турнирной таблице Западной конференции.

Теперь минские динамовцы отправятся в выездное турне: 20 октября им предстоит встреча в Новосибирске с "Сибирью", 22 октября - матч в Астане с "Барысом", 24 октября - поединок в Омске с "Авангардом". Ближайший поединок в Минске "зубры" проведут 29 октября против хабаровского "Амура".-0-

Фото Андрея Покумейко