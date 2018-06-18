Минское "Динамо" сыграло вничью с "Витебском" в матче чемпионата Беларуси

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" не удержали победу над "Витебском" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе команды находятся в лидирующей группе и поэтому результат их поединка на поле столичного стадиона "Трактор" был очень важен в плане дальнейшей борьбы за награды. Хозяева открыли счет на 33-й минуте после удара лидера атак Антона Сароки. Во второй половине игры гости сумели отыграться - на 70-й минуте отличился Бруно Фурлан - 1:1. До финального свистка результат не изменился. Таким образом, минчане по-прежнему опережают витебчан на одно очко.

Сегодня состоятся еще две встречи: "Гомель" - "Смолевичи", "Ислочь" (Минский район) - "Динамо" (Брест).

Результаты матчей, состоявшихся ранее: "Неман" (Гродно) - БАТЭ (Борисов) - 2:3, "Шахтер" (Солигорск) - "Луч" (Минск) - 4:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Днепр" (Могилев) - 1:0, "Городея" - "Минск" - 1:2, "Торпедо" (Минск) - "Слуцк" - 0:1.

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 31 очко (12 матчей), "Динамо" (Минск) - 25 (12), "Шахтер" - 24 (12), "Витебск" - 24 (12).-0-