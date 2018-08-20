Минское "Торпедо" примет футболистов "Гомеля" в матче чемпионата Беларуси

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Торпедо" сегодня примут "Гомель" в матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед сегодняшней встречей минчане не выигрывали в четырех матчах подряд, а гомельчане одержали победы в двух предыдущих турах. В первом круге в Гомеле соперники сыграли вничью - 0:0.

Накануне минское "Динамо" неожиданно уступило на своем поле футболистам "Городеи" - 0:2, "Витебск" с таким же счетом обыграл у себя дома столичный "Луч", солигорский "Шахтер" победил на выезде "Слуцк" - 3:1. Ранее состоялись еще 3 поединка: "Днепр" (Могилев) - "Неман" (Гродно) - 0:0, "Минск" - "Смолевичи" - 0:0, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Ислочь" (Минский район) - 2:1. Матч брестского "Динамо" и борисовского БАТЭ перенесен на 31 октября.

Положение в группе лидеров сейчас таково: БАТЭ - 44 очка (17 матчей), "Динамо" (Минск) – 37 (17), "Витебск" - 37 (18), "Шахтер" - 35 (17).-0-