Мирный и Освальд победили на старте теннисного турнира в Штутгарте

Максим Мирный и Филипп Освальд. Фото из архива

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд победно стартовали на турнире в немецком Штутгарте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом раунде парного разряда Мирный и Освальд обыграли в двух сетах француза Хьюго Ниса и представителя Канады Дениса Шаповалова - 7:5, 6:3. В четвертьфинале белорусско-австрийский тандем сыграет с польско-шведским дуэтом Марцин Матковски/Роберт Линдстедт.

На турнире в голландском Хертогенбосе белорусско-итальянская пара Андрей Василевский/Андреас Сеппи уступил в 1/8 финала голландскому дуэту Сандер Арендс/Матве Мидделкоп - 3:6, 4:6.

В женской части этих соревнований белоруска Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова победили хорватско-шведскую пару Дарья Юрак/Корнелия Листер - 7:5, 6:3. Белорусско-эстонский тандем Александра Саснович /Анетт Контавейт в первом раунде проиграл австралийским теннисисткам Джессике Мур и Эллен Перес - 4:6 7:6 (8:6), 7:10.-0-