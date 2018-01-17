Мирный и Освальд победно стартовали на Australian Open

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филип Освальд победно стартовали в мужском парном разряде открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем первом матче Мирный и Освальд встречались сегодня с итальянско-израильским тандемом Томас Фаббиано / Дуди Села и победили - 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4). Еще один белорусский теннисист Андрей Василевский и чилиец Ханс Подлипник-Кастильо сыграют с аргентинским дуэтом Гвидо Пелья / Диего Шварцман.

В соревнованиях женских пар белоруска Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова будет соперничать с дуэтом Сорана Кирстя (Румыния) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

Александра Саснович 18 января в поединке 1/32 финала одиночного разряда сыграет с хорватской теннисисткой Мирьяной Лучич-Барони. В первой встрече нынешнего Australian Open Александра выиграла у американки Кристины Макхейл в двух сетах - 6:3, 6:2.-0-