Мирный и Освальд вышли в финал парного разряда на теннисном турнире в Хьюстоне

Филипп Освальд и Максим Мирный. Фото из архива

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд вышли в финал турнира в американском Хьюстоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном матче парного разряда Мирный и Освальд переиграли один из лучших дуэтов планеты американцев Боба и Майка Брайанов - 6:4, 2:6, 10:6. Теперь в финале белорусско-австрийский тандем сыграет с Андре Бегеманном из Германии и хорватом Антонио Санчичем.

Мирный и Освальд вышли в полуфинал на турнире в Хьюстоне В 1/4 финала парного разряда белорусско-австрийский тандем встречался с американским дуэтом Скотт Липски/Теннис Сандгрен и победил в тяжелейшем двухчасовом трехсетовом матче - 6:7, 7:6, 11:9.

На женском в швейцарском Лугано белорусские теннисистки Арина Соболенко и Вера Лапко также пробились в полуфинал парного разряда, обыграв в 1/4 финала австралийско-швейцарский тандем Моника Адамчак/Ксения Кнолл - 6:4, 6:2.

Обе белорусские теннисистки ранее вышли в четвертьфинал одиночного разряда. Арина Соболенко поспорит за выход в полуфинал с итальянкой Камилой Джорджи, а Вера Лапко будет играть с бельгийкой Кирстен Флипкенс, победившей в 1/8 финала Александру Саснович.-0-