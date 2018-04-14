Мирный и Освальд вышли в финал парного разряда на теннисном турнире в Хьюстоне

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Максим Мирный и австриец Филипп Освальд вышли в финал турнира в американском Хьюстоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В полуфинальном матче парного разряда Мирный и Освальд переиграли один из лучших дуэтов планеты американцев Боба и Майка Брайанов - 6:4, 2:6, 10:6. Теперь в финале белорусско-австрийский тандем сыграет с Андре Бегеманном из Германии и хорватом Антонио Санчичем.
На женском в швейцарском Лугано белорусские теннисистки Арина Соболенко и Вера Лапко также пробились в полуфинал парного разряда, обыграв в 1/4 финала австралийско-швейцарский тандем Моника Адамчак/Ксения Кнолл - 6:4, 6:2.
Обе белорусские теннисистки ранее вышли в четвертьфинал одиночного разряда. Арина Соболенко поспорит за выход в полуфинал с итальянкой Камилой Джорджи, а Вера Лапко будет играть с бельгийкой Кирстен Флипкенс, победившей в 1/8 финала Александру Саснович.-0-
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