Мирный и Освальд вышли в полуфинал на турнире в Хьюстоне

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд вышли в полуфинал на теннисном турнире в американском Хьюстоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 1/4 финала парного разряда белорусско-австрийский тандем встречался с американским дуэтом Скотт Липски/Теннис Сандгрен и победил тяжелейшем двухчасовом трехсетовом матче - 6:7, 7:6, 11:9.-0-