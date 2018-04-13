Мирный и Освальд вышли в полуфинал на турнире в Хьюстоне

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд вышли в полуфинал на теннисном турнире в американском Хьюстоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В 1/4 финала парного разряда белорусско-австрийский тандем встречался с американским дуэтом Скотт Липски/Теннис Сандгрен и победил тяжелейшем двухчасовом трехсетовом матче - 6:7, 7:6, 11:9.-0-
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