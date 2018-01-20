Мирный и Шуай уступили в миксте на Открытом чемпионате Австралии по теннису

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максим Мирный и китаянка Пэн Шуай уступили в первом круге в миксте на Открытом чемпионате Австралии дуэту Андреа Сестини Главачкова (Чехия) / Эдуар Роже-Васслен (Франция) со счетом 4:6, 4:6, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский теннисист завершил выступление на первом в сезоне турнире Большого шлема. Ранее белорусский игрок выступал на турнире в паре с Филипом Освальдом, и в 1/16 финала они проиграли американским теннисистам братьям Бобу и Майку Брайанам.

В Открытом чемпионате Австралии продолжает принимать участие лишь один белорус. Андрей Василевский в паре с чилийцем Хансом-Подлипником Кастильо вышли в 1/8 финала турнира.-0-