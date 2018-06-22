22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировые СМИ бурно отреагировали на поражение сборной Аргентины по футболу от команды Хорватии. Встреча закончилась победой хорватов со счетом 0:3. Подборку выдержек из разгромных газетных статей публикует championat.com.

Сборная Хорватии вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу, разгромив Аргентину После ничьей с исландцами (1:1) в первом туре аргентинцы настраивались только на победу, но у Лионеля Месси и его партнеров ничего не получилось.

На самом популярном аргентинском сайте о спорте Ole после матча вышли десятки статей, посвященных неудаче сборной Аргентины. Обозреватель Диего Масиас написал: "Ой, ой, ой. Как тяжело, как больно. Это не самое важное в жизни, но футбол переживается именно так. Какой удар. Как плохо в очередной раз видеть измученную сборную. Как ужасно видеть Месси, который не в состоянии реагировать на удар за ударом, лидеров, которые не выдержали натиска, вратаря, который не оправдал ожиданий… Даже не помогла магия чисел - 21-го числа мы всегда преуспеваем. Невозможно сдержать слезы. Что произошло в этот четверг? Что дальше? Пережить этот кошмар нам поможет только Бог".

Не уступает ему в эмоциональности и журналист Хорхе Марио Трассонте: "Вчерашнее выступление Лео не может быть оправдано. Он играл плохо и не проявлял ни духа, ни желания биться. Но давайте не будем забывать, что Ассоциация футбола Аргентины (AFA) по всем углам кричала, что им нужно собрать команду для Месси. Все были одержимы идеей воспроизвести "Барселону", но у Аргентины никогда не было Иньесты, Хави, Бускетса, Неймара, Суареса, Дани Алвеса и Хорди Альбы. Так что единственное, что сделала AFA, это уничтожила команду".

Журналисты даже сделали инфографику, в которой подсчитали варианты, при которых сборная Аргентины все же выйдет из группы.

На обложках свежих выпусков испанских изданий - только Месси и сборная Аргентины. Испанская ежедневная спортивная газета Marca вышла с заголовком "Фиаско мундиаля".

Издание AS на заглавной странице опубликовало заголовок "Ни Месси, ни Аргентины".

Издание Mundo Deportivo опубликовало на обложке снимок главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли и подписало его "В бездну".

"Адьос, сеньор Месси" - печатает заголовок хорватское издание Sata 24. "Хорватия преподнесла урок футбола сборной Аргентины. Мы разбили их на куски. Просто уничтожили. Вам, дорогой Лионель, теперь стоит подумать о Нигерии, чтобы все-таки выйти из группы. У Хорватии же другая работа - надо расплатиться с исландцами за старые долги. Ждем их в Ростове", - пишет обозреватель.

Журналист Sportske novosti восхищается Лукой Модричем: "Многие болельщики и журналисты приехали в Нижний Новгород посмотреть на игру Лео Месси. Они надеялись увидеть магию, волшебство, которое навсегда останется в их памяти. Но вместо этого они получили другую картину на всю жизнь. Картину партии одного маэстро - хорватского капитана, который поставил Месси на колени. Извините, дамы и господа. Но сегодня Месси был Лука Модрич".-0-