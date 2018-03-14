Мюнхенская "Бавария" вышла в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мюнхенской "Баварии" уверенно прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После крупной домашней победы над турецким "Бешикташем" - 5:0, лидеры немецкой бундеслиги и в Стамбуле подтвердили свое превосходство, победив со счетом 3:1. На 18-й минуте первого тайма Тьяго Алкантаро забил первый гол, а в самом дебюте второй половины встречи защитник хозяев Гекхан Генюп отправил второй мяч в собственные ворота. После этого гости несколько сбавили обороты, и экс-игрок московского ЦСКА бразилец Вагнер Лав сократил разрыв до минимума, а на 84-й минуте баварский форвард Сандро Вагнер установил окончательный результат.
Последний участник четвертьфинальной стадии главного континентального турнира определится сегодня поздно вечером после встречи испанской "Барселоны" и английского "Челси" на поле "Камп Ноу". Их первый поединок в Лондоне завершился вничью - 1:1.
До этого в восьмерку сильнейших команд ЛЧ пробились ее действующий победитель мадридский "Реал" и финалист прошлого розыгрыша туринский "Ювентус", а также еще по одному представителю Испании и Италии "Севилья" и "Рома" и два английских клуба "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".-0-
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