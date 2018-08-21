Модрич, Роналду и Салах претендуют на звание лучшего футболиста прошлого сезона по версии УЕФА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал тройку номинантов на звание лучшего футболиста сезона 2017/18. Информация об этом размещена на официальном сайте УЕФА, сообщает БЕЛТА.

На титул лучшего игрока претендуют хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич, его бывший одноклубник португалец Криштиану Роналду, недавно перешедший в туринский "Ювентус", а также египтянин Мохамед Салах из английского "Ливерпуля".

В прошлом сезоне Модрич и Роналду в составе "Реала" стали победителями Лиги чемпионов. Кроме того, Лука Модрич был признан лучшим игроком недавнего чемпионата мира в России, став его серебряным призером Криштиану в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром ЛЧ. Мохамед Салах был финалистом Лиги чемпионов и впервые оказался лучшим снайпером английской премьер-лиги, забив 32 гола, что является рекордом чемпионата Англии.

Кроме этих футболистов, в десятку претендентов входили 3 представителя чемпиона планеты сборной Франции - Антуан Гризманн ("Атлетико", Мадрид), Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") и Рафаэль Варан ("Реал", Мадрид), два обладателя бронзы ЧМ-2018 в составе сборной Бельгии Кевин де Брейне ("Манчестер Сити") и Эден Азар ("Челси", Лондон), а также аргентинец Лионель Месси ("Барселона") и испанец Серхио Рамос ("Реал", Мадрид).

Шорт-лист на мужскую награду составило жюри, в которое вошли 80 тренеров клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА. Тренеры и журналисты называли тройку лучших. За первое место начислялось пять баллов, за второе - три, за третье - один. В шорт-лист попали три игрока, набравшие больше всего баллов. Тренеры не могли голосовать за футболистов своей команды.

У женщин на звание лучшей футболистки Европы по версии УЕФА в сезоне 2017/2018 претендуют Амандин Анри (Франция, "Портленд Торнс"/"Лион"), Пернилла Хардер (Дания, "Вольфсбург") и Ада Хегерберг (Норвегия, "Лион").

Лучший футболист и лучшая футболистка минувшего года, а также обладатели индивидуальных наград по позициям в Лиге чемпионов УЕФА-2017/2018 будут объявлены 30 августа во время жеребьевки группового этапа в Монако. Лучший игрок Лиги Европы-2017/2018 будет назван на следующий день.-0-