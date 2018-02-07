7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет (МОК) намерен провести юношеские Олимпийские игры 2022 года на Африканском континенте, наибольшие шансы принять соревнования имеет Сенегал. Об этом, как сообщает ТАСС, было объявлено во время 132-й сессии МОК в Пхенчхане.

С предложением провести юношеские Олимпийские игры 2022 года в Африке выступил вице-президент МОК Угур Эрденер, который представил доклад о реформах турнира. Президент МОК Томас Бах поддержал это предложение. "Пришло время Африки", - сказал он.

Африканский континент ранее никогда не принимал Олимпийские игры.

Летняя юношеская Олимпиада пройдет в октябре 2018 года в Буэнос-Айресе. Соревнования состоятся по 38 видам спорта. Перед началом Олимпиады пройдет сессия МОК, на которой будет выбрана столица следующих юношеских Игр.-0-