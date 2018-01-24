МОК запретил проносить флаг России на трибуны Олимпиады в Пхенчхане

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил проносить флаг России на трибуны зимней Олимпиады в Пхенчхане как не участвующей в Играх, сообщают информагентства.

"Флаги стран не участвующих в Олимпийских играх запрещены", - говорится на сайте оргкомитета Олимпийских Игр в Пхенчхане. Флаги запрещено проносить на соревнования и тренировочные объекты Олимпиады.

В декабре прошлого года МОК принял решение о том, что "чистые" российские могут поехать на соревнования в Пхенчхане, но только под олимпийским флагом и в статусе "спортсмены-олимпийцы из России". Позднее Олимпийское собрание поддержало намерение российских спортсменов выступить на Играх-2018 под олимпийским флагом.-0-