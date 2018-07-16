Молодежная сборная Беларуси по волейболу (U-20) одержала победу над Португалией на ЧЕ

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по волейболу (U-20) одержала победу над Португалией со счетом 3:0 (25:19, 25:20, 25:20) на чемпионате Европы в Нидерландах, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матч в группе I прошел при полном преимуществе команды Олега Микановича. По сравнению с первым туром, в котором белорусы уступили соперникам из Финляндии (0:3), заметно лучше в атаке сыграл диагональный Владислав Черныш. Он отметился в матче 19 очками. Уверенно действовали и принимающие нашей команды, в то время как на подаче мяча отличился центральный блокирующий Петр Миненков, заработавший пять эйсов.
После двух туров сборная Беларуси по волейболу занимает пятое место в своей группе: 1. Германия - 5 очков (2 матча), 2. Чехия - 4 (2), 3. Финляндия - 3 (2), 4. Нидерланды - 3 (2), 5. Беларусь - 3 (2). 6. Португалия - 0 (2).
В группе I белорусским волейболистам предстоит сыграть с Германией (16 июля), Чехией (18 июля) и Нидерландами (19 июля). Две лучшие команды выйдут в полуфинал и встретятся с двумя лучшими сборными группы II, где выступают Россия, Польша, Франция, Турция, Италия и Бельгия.-0-
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