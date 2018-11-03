Морозова и Аояма вышли в финал малого итогового турнира WTA в Чжухае

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма пробились в финал парного разряда турнира в китайском Чжухае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в заключительном матче группового этапа парного разряда белорусско-японский тандем уступил китайскому дуэту Фан Йин Ксун / Тан Цян - 6:3, 3:6, 6:10. Несмотря на это, Морозова и Аояма заняли первое место в своей группе по разнице выигранных и проигранных сетов (3-2) и сыграют в главном матче парного разряда.
В завтрашнем финале парных состязаний соперницами Лидии Морозовой и Сюко Аоямы будут украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок.
В одиночном разряде сегодня пройдут полуфинальные поединки: австралийка Эшли Барти сыграет с немкой Юлией Гёргес, испанка Гарбинье Мугуруса встретится с китаянкой Ван Цян, которая заменила американку Мэдисон Киз, снявшуюся с турнира из-за травмы.-0-
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