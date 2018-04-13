Московский ЦСКА под началом Виктора Гончаренко не смог пробиться в полуфинал футбольной Лиги Европы

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА, которых тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, не смогли пробиться в полуфинал Лиги Европы, уступив лондонскому "Арсеналу", сообщает корреспондент БЕЛТА.

После гостевого поражения 1:4 болельщики армейцев надеялись, что их команда на своем поле сможет сотворить камбэк, как это недавно сделала "Рома", оставив за бортом полуфинала Лиги чемпионов "Барселону" после поражения 1:4. Однако второго чуда не произошло, хотя в Москве футболисты ЦСКА играли значительно лучше и на 39-й минуте Федор Чалов открыл счет. После перерыва хозяева усилили натиск и через 5 минут Кирилл Набабкин во второй раз поразил ворота Петра Чеха. Для общей победы по сумме двух встреч москвичам оставалось забить еще один гол и не пропустить самим. Однако гости самоотверженно отбивались, а на 75-й минуте в одной из редких контратак Дэнни Уэлбек сократил разрыв до минимума - 2:1. Футболисты ЦСКА продолжали атаковать, но перед самым финальным свистком прозевали еще один контрвыпад и Арон Рамзи установил окончательный результат - 2:2 и дальше прошли "канониры".

Остальными участниками полуфинальной стадии стали "Атлетико" (Мадрид, Испания), "Марсель" (Франция) и "Зальцбург" (Австрия).

Жеребьевка полуфиналов Лиги Европы и Лиги чемпионов пройдет 13 апреля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.-0-