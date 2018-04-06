Московский ЦСКА проиграл "Арсеналу" в первом матче 1/4 финала футбольной Лиги Европы

Во время матча "Арсенал" - ЦСКА. Фото УЕФА

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко проиграли в гостях лондонскому "Арсеналу" в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра на поле "Эмирейтс Стадиум" прошла при полном преимуществе хозяев, которые уже к перерыву выигрывали 4:1. Во втором тайме результат не изменился.

Результаты остальных матчей: "Лацио" (Рим, Италия) - "Зальцбург" (Австрия) - 4:2, "Лейпциг" (Германия) - "Марсель" (Франция) - 1:0, "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - 2:0.

Ответные поединки за выход в полуфинал состоятся 12 апреля. Матчи полуфинальной стадии пройдут 26 апреля и 3 мая, финальная встреча второго по рангу континентального клубного турнира состоится 16 мая во французском Лионе.-0-