Мужская команда "Минск" не вышла в топ-16 Лиги чемпионов по хоккею на траве

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская команда "Минск" не вышла в следующий раунд Лиги чемпионов по хоккею на траве, уступив оба поединка в группе С, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игры престижного турнира состоялись в Барселоне. Белорусская команда, которая дебютировала в Лиге чемпионов, в первом матче встречалась с соперниками из польского "Грюнвальда". Минчане пропустили быстрый гол, но во втором периоде смогли выполнить несколько опасных бросков после розыгрыша штрафных угловых. Поляки провели несколько опасных контратак, после одной из которых увеличили преимущество в счете - 2:0. Единственный гол у "Минска" в активе Владислава Кочкина - 1:2. Во второй игре "Минск" уступил в группе С в Лиге чемпионов бельгийскому клубу "Роял Леопольд" - 0:5.

В 16 лучших команд вышли бельгийские хоккеисты, которые были сильнее "Грюнвальда" - 3:1.

В следующий раунд Лиги чемпионов в Барселоне вышли победители из четырех групп.-0-